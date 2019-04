Ad Alassio si elegge il cocktail che si fregerà del nome di Alassio Drink, un cocktail ideato e creato dai barman, bar lady e bar tender di Alassio attraverso una competizione che coinvolgerà la popolazione residente, i turisti presenti e una giuria di esperti. Giovedì 4 aprile dalle 12 presso l’Istituto Alberghiero Giancardi si svolgerà la prima fase del contest che selezionerà i tre drink considerati i migliori per concorrere alla giornata finale del contest, prevista per il 7 giugno in piazza della Libertà.

Davanti ad una giuria composta da Domenico Costanzo “Dom Costa”, bar tender internazionale, Riccardo Picotto, bar manager e scrittore del settore, e Paolo Madonia, docente dell’istituto alberghiero – settore bar, si presenterà una ventina di bar man e bar lady delle attività commerciali alassine con le loro creazioni a tema “Alassio… è per te”. Ecco le attività partecipanti: U’ brecche, Spotti, Sandon, Rudy Cafè, il Retrobottega, Officina del caffè, Moka Bar, Liquid, La Madeleine, La Cambusa, Il Baretto, Graf, Dejavù, Caffè Roma, Belin, Bar Number 40, Bar La Vela, il Grand Hotel di Alassio, Bar Barusso, Panama, Bar Jolly, Sangiuccu.

La giuria selezionerà i tre drink ritenuti migliori che dal 19 aprile al 5 maggio si potrà degustare in tutti i locali e che riceveranno i voti del pubblico. La votazione avverrà direttamente nei locali che serviranno i tre drink permettendo al consumatore di votare attraverso un’apposita cartolina o mediante pagina Facebook e Instagram. Il totale dei voti ricevuti per ogni drink saranno sommati a quelli della giuria di qualità nella giornata finale del 7 giugno per eleggere l’”Alassio Drink”.

The 2019 Cocktail Contest è organizzato da Leila Mawjee in collaborazione con il Consorzio Alassio un mare di shopping e con il patrocinio del Comune.