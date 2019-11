“Testimonianze e memorie di vita oltre il Muro” alla Società N.S. di Misericordia

Il 9 novembre 1989 è una data storica per tutti, un patrimonio collettivo dell’intera Europa che non dev’essere dimenticato. Nella storia dell’umanità furono eretti tanti muri ma nessuno di essi ebbe lo scopo di rinchiudere un popolo dentro una grande prigione da cui si poteva tentare di fuggire solo sfidando il piombo dei Vopos.

Dieci anni fa l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco aveva invitato a Savona la professoressa Marie Luise Döring, presidente dell’Istituto di Cultura “Die Brücke” (“Il Ponte”) di Potsdam, per ricordare l’evento come testimone di vita oltre il Muro. Il suo racconto era stato drammatico e avvincente. “Anche ora nel 30esimo anniversario avremmo voluto invitarla – dichiarano i vertici dell’ICIT – ma Marie Luise è morta proprio qualche settimana fa, lasciandoci però materiale e notizie su un popolo di spie e spiati, 35mila funzionari dei servizi segreti della Stasi che hanno fatto spiare 6 milioni di concittadini, oltre un terzo degli abitanti della DDR”.

Restano impressionanti prigioni, ricordi drammatici, di fughe a volte rocambolesche ma spesso tragiche, persone vendute all’Occidente esigendo denaro per il riscatto, le adozioni coatte (Zwangsadoptionen), i bimbi rapiti e tolti a migliaia a famiglie considerate “asociali” perché dissidenti e quindi indegne di educare “socialisticamente” i figli.

Il 9 novembre 1989 ha dato inizio da una nuova storia con i suoi beni e i suoi mali ma almeno a questi orrori ha posto fine. Per non dimenticare cos’è stato il Muro di Berlino lunedì 18 novembre alle ore 17 presso la Società Cattolica “Nostra Signora di Misericordia”, in via Famagosta 4 (angolo via Berlingeri, dopo la galleria Garbasso), a Savona riaffioreranno “Testimonianze e memorie di vita oltre il Muro” con la proiezione di immagini, documenti e ricordi e una mostra documentaria.