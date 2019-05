Nel ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì Lanzarote e l’arcipelago Canario, domenica 19 maggio dalle ore 11 la Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune di Varazze e del Comitato Malocello Internazionale e la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze organizza la terza edizione della Veleggiata Malocello, manifestazione velica costiera di 8 miglia nautiche Varazze – Celle Ligure – Varazze.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni monoscafo a bulbo di LFT a partire da 6,50 metri in possesso della documentazione, delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa per la navigazione da diporto e regolata dalle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (Nipam – Colreg 1972).

La premiazione avrà luogo sabato 25 maggio alle ore 17 presso la sede della LNI Varazze, dove si svolgerà un rinfresco offerto dagli organizzatori a cui sono invitati gli equipaggi iscritti e partecipanti alla veleggiata.

Nel contesto dell’ottava edizione del Lanzarottus Day sabato 21 settembre ai vincitori della Veleggiata Malocello saranno consegnati un attestato di partecipazione, appositamente realizzato in collaborazione con la giunta comunale, e una copia del libro riservato alle scuole di ogni ordine e grado e a studiosi e docenti che ne fanno richiesta (fino ad esaurimento scorte) “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”, secondo volume scritto da Alfonso Licata e Fernando Acitelli ed edito dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana nel 2018.