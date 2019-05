“Terre d’arte si incontrano” Serata in Fornace Alba Docilia ad Albissola Marina

Mirta Morigi e Sandro Lorenzini, Faenza e Albisola. Terre d’arte si incontrano. Lo fanno giovedì 23 maggio alle ore 21, alla Fornace Alba Docilia, nel centro storico di Albissola Marina, dove, in una serata speciale, si parlerà ancora una volta di ceramica, con due artisti che ben rappresentano i territori in cui operano. Ma ci sarà modo di andare più in là, perché all’appuntamento albissolese, voluto e curato da Enrica Noceto, presidente dell’associazione La Fornace, saranno presenti anche due prestigiosi ospiti stranieri, Stan Welsh e Margitta Dietrich, artisti americani che hanno contribuito alla vivacità del dibattito artistico internazionale, con riferimento specifico al nostro territorio, e che sono in questi giorni in Liguria.

Va rilevato che l’esposizione di Mirta Morigi, che resterà aperta fino a domenica 9 giugno (orari: giovedì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 17-19), si sta imponendo in un crescendo di interesse, con un grande successo di presenze e di consensi.