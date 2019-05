L’artista faentina Mirta Morigi è la protagonista della mostra “Terre d’arte si incontrano – Il magnifico bestiario di Mirta Morigi” alla Fornace Alba Docilia, nel centro storico di Albissola Marina, da sabato 11 maggio (inaugurazione ore 17:30) a domenica 9 giugno (giovedì ore 17 – 19, sabato e domenica ore 10 – 12 e 17 – 19).

Ogni anno l’associazione La Fornace dedica un’esposizione ad artisti non locali. L’artista per il 2019 è Mirta Morigi. Dopo il Gran Tour dell’Aicc che, nell’estate 2016, fu il primo atto in assoluto della nuova vita della struttura museale, hanno proposto loro mostre l’albanese Ylli Plaka (2017) e la coreana Yang Sil Lee (2018). Ora è il momento di un personaggio di grande rilievo che vive e opera a Faenza, una delle capitali italiane della ceramica. Si celebra così un nuovo incontro tra la realtà emiliana e Albisola, il cui legame si è ulteriormente rinsaldato negli ultimi tempi attraverso una serie di importanti collaborazioni.

L’esposizione ha il patrocinio del Comune, è inserita in “Buongiorno Ceramica!” e nel Festival Internazionale della Maiolica ed è a cura di Enrica Noceto, presidente e direttrice artistica dell’Associazione La Fornace.

Scrive Elisa Gradi:

“Ci vuole una complicità emotiva con la materia, vederla come il solo possibile luogo dove si accende e si libera la fantasia, la forza creativa. Mirta Morigi è figlia di quella immemore cultura del plasticare che dalla terra trae sostentamento: il suo gesto breve, intenso, sicuro, quel suo intuitivo ‘parlare con le mani’ ha il sapore di un rituale che da secoli si celebra nelle botteghe di Faenza, e che rende la cultura del fare ceramica un’esperienza totalizzante, capace di segnare profondamente tutta una vita”.

L’attività artistica ha portato Mirta Morigi in giro per il mondo, dall’Australia alla Cina, all’India, alla Corea, al Giappone. Molte delle sue opere sono in musei e collezioni pubbliche e private. È membro di IAC Accademia Internazionale della Ceramica di Ginevra. La sua bottega a Faenza è stata inserita nei “100 Artigiani d’Italia” dalla Fondazione Cologni.