“Templari: storia, mito e mistero” – A Piana Crixia si rivive la storia dei Cavalieri del Tempio

Un’interessante occasione per approfondire le vicende e scoprire i segreti che si nascondono dietro questi antichi cavalieri. Esperti di antropologia, archeologia e tradizione templare racconteranno i personaggi, gli intrighi e i luoghi che hanno caratterizzato questo ordine, entrato a far parte della nostra cultura.

Il programma della giornata prevede:

ore 10:30 apertura dei lavori

ore 11 Massimo Centini, “I Templari, la Sindone e i pellegrinaggi”

ore 11:45 Fabrizio Diciotti, “I misteri dei Templari”

ore 12:30 Fabrizio Manticelli, “Il Graal e l’esoterismo templare”

ore 13:15 buffet all you can eat

dalle ore 14 mostra sui templari e visita al fungo di pietra

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail info@yumebook.it o al numero WhatsApp 3668077303

Termine ultimo per le prenotazioni: venerdì 10 maggio

Minimo partecipanti: 20 persone

La partecipazione a conferenza, mostra e buffet ha un costo di 20 € (pagamento è anticipato). Per info sulle modalità di pagamento: 0110143030.