“Tecniche semiserie per meditare e sopravvivere alla vita” con la counselor Stefania Bastiani

Martedì 29 ottobre alle ore 18 alla Libreria Ubik la counselor individuale di gruppo e di coppia Stefania Bastiani conduce l’incontro sulle “Tecniche semiserie per meditare e sopravvivere alla vita”.

Coltiva il coraggio, la fiducia, la gratitudine, l’abbondanza e l’autentica felicità… ogni giorno. Bastano 10 minuti! Il metodo è cercare di cancellare la parola “problema” dal nostro vocabolario sostituendola con la parola “opportunità”. La possibilità di trovare risorse dentro di noi che non sappiamo di avere.

Bastiani prova a fornire un allenamento semplice ed estremamente efficace per imparare a cambiare punto di vista e alleggerire i pensieri, partendo dal saper ridere delle cose che ci circondano, tecnica che fa bene al corpo e alla mente e ridefinisce l’essenza della nostra vita e la sua semplicità. Perché, come dice Richard Romagnoli, “noi non siamo il problema, siamo l’intelligenza che lo riconosce per ciò che è, siamo la forza che lo supera per poter vivere una vita piena e vera”.