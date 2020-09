“{Te}che Pills”, la scrittrice Francesca Sensini presenta “Pascoli maledetto”

Finale Ligure. Sono le “{Te}che Pills” la soluzione ideata per sopperire quest’anno alla mancata realizzazione del Festival {Te}che, rassegna di arti performative e visive che ha avuto luogo nelle edizioni precedenti nella Fortezza di Castelfranco prima e nei Chiostri Santa Caterina poi. Dunque pillole d’arte e cultura a 360 gradi distribuite durante l’anno e organizzate con la direzione artistica dell’associazione culturale Emstelundanza, in collaborazione con Come un Romanzo Libreria e con il patrocinio del Comune.

Dopo il primo appuntamento ad agosto con la danza contemporanea del Balletto del Teatro di Torino la prossima “Pillola” riguarda letteratura e visual art. Venerdì 25 settembre alle ore 19:30 nei Chiostri Santa Caterina nei Chiostri Santa Caterina la professoressa Francesca Sensini, docente associata in Italianistica all’Université Côte d’Azur Nice, presenta il suo ultimo libro “Pascoli maledetto” per Il Melangolo Edizioni. Dialoga con l’autrice la scrittrice e giornalista Donatella Alfonso.

Contemporaneamente nell’Auditorium Santa Caterina sarà presente un visual fotografico di Giorgio Bormida, l’artista che ha dato vita alla copertina del libro. Per chi lo desidera l’aperitivo presso Nonunomeno Bar Bistrot Sociale è su prenotazione al costo di 10 €.