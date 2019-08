“Teatro in Giardino” con lo spettacolo di danza “Captain Fantastic”

Venerdì 9 agosto alle ore 21:15 in piazza san Bartolomeo 3 nel Giardino delle Boschine a Varazze torna la rassegna “Teatro in Giardino” con protagonista il Gruppo Palcoscenicodanza, coordinato e diretto da Giovanna Badano, coreografa e direttrice artistica dell’asd Danzastudio Varazze, che presente lo spettacolo musicale “Captain Fantastic”.

“Mai fermi per amore della Danza. Il Gruppo Palcoscenicodanza al completo sta preparando il nuovo spettacolo per la rassegna ‘Teatro in Giardino’ – scrive Badano – Ringraziamo di cuore per l’invito il direttore artistico Gianni D’Aliesio, onorati di danzare nuovamente sul palco del Giardino delle Boschine”.