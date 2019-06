Teatro in Fortezza, in scena “Odissea, un racconto mediterraneo: l’ultima Odissea”

Prende il via, il 26 giugno 2019, la seconda edizione di Teatro in Fortezza la rassegna teatrale ospitata dalla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure (SV), organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione A. De Mari.

Teatro in Fortezza vede quest’anno il ritorno del grande quadro che il Teatro Pubblico Ligure dedica ormai da tempo all’Odissea, con due appuntamenti: il primo, che inaugura la rassegna, mercoledì 26 giugno, affidato a due grandi artisti, David Riondino e Dario Vergassola, alle prese con il canto XXIV dal titolo Odissea, un racconto mediterraneo: l’ultima Odissea.

Riondino e Vergassola partono dalla chiusa dei ventiquattro canti dell’Odissea che conosciamo e ci trasportano in un’altra Odissea tutta immaginata, enigmatica e misteriosa e forse mai scritta se non nell’immaginario di ognuno di noi.

Ovviamente, come è nel carattere di Riondino e Vergassola, con ironia, intelligenza, irriverenza.

Sono disponibili presso la Libreria Centofiori di Via Ghiglieri 1 a Finale Ligure, in prevendita, i carnet di abbonamento che prevedono il diritto di prelazione per ciò che riguarda la scelta dei posti.

Il costo dell’abbonamento intero ai 5 spettacoli è di 85 €; abbonamento ridotto (under 25/over 65) è di 75 €

La prevendita dei singoli biglietti – intero 20 € | ridotto 16 € (under 25/over 65) – si aprirà, sempre presso la Libreria Centofiori, a partire dal 12 giugno.

Tutti gli spettacoli della rassegna teatrale Teatro in Fortezza avranno inizio alle ore 21.30.