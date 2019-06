Teatro in Fortezza, in scena “Odissea, un racconto mediterraneo: la Maga Circe”

Prosegue la seconda edizione di Teatro in Fortezza, la rassegna teatrale ospitata dalla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure (SV), organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione A. De Mari.

Il secondo incontro con il testo omerico è fissato per mercoledì 10 luglio quando Paolo Rossi affronterà con la verve che gli è propria il canto XI: Odissea, un racconto mediterraneo: la Maga Circe.

A causa dei venti contrari al suo ritorno a Itaca Odisseo arriva all’sola di Circe. La maga trasforma gli uomini in porci, Odisseo riuscirà a liberarli e a riprendere il viaggio. Paolo Rossi rilegge il canto con grande ironia e trova infiniti spunti per chiosare ogni suo pensiero sulle donne di Omero e non solo.

Protagoniste degli spettacoli che completano la rassegna sono figure femminili molto diverse fra loro: una nativa digitale alle prese con il mondo complicato della tecnologia; Camille Claudel, musa di Rodin, ma soprattutto artista di grandissimo livello e donna di grande intelligenza, fascino e inquietudine e un personaggio tratteggiato da Giorgio Faletti che ci porta, letteralmente, alla fine del mondo.

Sono disponibili presso la Libreria Centofiori di Via Ghiglieri 1 a Finale Ligure, in prevendita, i carnet di abbonamento che prevedono il diritto di prelazione per ciò che riguarda la scelta dei posti.

Il costo dell’abbonamento intero ai 5 spettacoli è di 85 €; abbonamento ridotto (under 25/over 65) è di 75 €

La prevendita dei singoli biglietti – intero 20 € | ridotto 16 € (under 25/over 65) – si aprirà, sempre presso la Libreria Centofiori, a partire dal 12 giugno.

Tutti gli spettacoli della rassegna teatrale Teatro in Fortezza avranno inizio alle ore 21.30.