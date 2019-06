Teatro in Fortezza, in scena “Moi. Dedicato a Camille Claudel”

Prosegue la seconda edizione di Teatro in Fortezza, la rassegna teatrale ospitata dalla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure (SV), organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione A. De Mari.

Mercoledì 17 luglio, Lisa Galantini porta sul palcoscenico della Fortezza Moi. Dedicato a Camille Claudel monologo dedicato a Camille Claudel, testo di Chiara Pasetti, regia Alberto Giusta, una produzione Associazione culturale “Le Rêve et la vie” in collaborazione con la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse. Nota per essere l’allieva, modella e musa di Auguste Rodin, Camille Claudel è stata invece un’artista di grandissimo talento, che ha vissuto esclusivamente per la sua arte.

Una donna non facile da raccontare che incarna quell’universo femminile scomodo perché di talento eccelso. Una donna che, pur essendo vittima della società maschilista dell’epoca, non si comporta mai da vittima

Un testo, Moi, che ridà voce a questa complessa, emozionante e straordinaria figura di donna attraverso l’arte sottile e magnetica di Lisa Galantini.

Sono disponibili presso la Libreria Centofiori di Via Ghiglieri 1 a Finale Ligure, in prevendita, i carnet di abbonamento che prevedono il diritto di prelazione per ciò che riguarda la scelta dei posti.

Il costo dell’abbonamento intero ai 5 spettacoli è di 85 €; abbonamento ridotto (under 25/over 65) è di 75 €

La prevendita dei singoli biglietti – intero 20 € | ridotto 16 € (under 25/over 65) – si aprirà, sempre presso la Libreria Centofiori, a partire dal 12 giugno.

Tutti gli spettacoli della rassegna teatrale Teatro in Fortezza avranno inizio alle ore 21.30.