Teatro in Fortezza, in scena “L’ultimo giorno di sole”

Serata conclusiva della seconda edizione di Teatro in Fortezza, la rassegna teatrale ospitata dalla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure (SV), organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione A. De Mari.

A chiudere Teatro in Fortezza, mercoledì 24 luglio, sarà L’ultimo giorno di sole, un testo scritto da Giorgio Faletti (autore anche delle musiche) espressamente per l’attrice Chiara Buratti; regia di Fausto Brizzi produzione Orlantibor di Roberta Bellesini Faletti.

Lo spettacolo narra di una donna che prima della fine del mondo, mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare – in scena un dylaniano quanto introvabile rifugio dalla tempesta- decide di tornare nel paese dov’è nata.

Nel chiedersi chi sarà quando tutto sarà finito non si precipita avanti, ma preferisce guardarsi indietro. Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore.

Sono disponibili presso la Libreria Centofiori di Via Ghiglieri 1 a Finale Ligure, in prevendita, i carnet di abbonamento che prevedono il diritto di prelazione per ciò che riguarda la scelta dei posti.

Il costo dell’abbonamento intero ai 5 spettacoli è di 85 €; abbonamento ridotto (under 25/over 65) è di 75 €

La prevendita dei singoli biglietti – intero 20 € | ridotto 16 € (under 25/over 65) – si aprirà, sempre presso la Libreria Centofiori, a partire dal 12 giugno.

Tutti gli spettacoli della rassegna teatrale Teatro in Fortezza avranno inizio alle ore 21.30.