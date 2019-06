Teatro in Fortezza, in scena “Asocial Network “

Prosegue la seconda edizione di Teatro in Fortezza, la rassegna teatrale ospitata dalla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure (SV), organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione A. De Mari.

Giovedì 4 luglio va in scena Asocial Network di e con Silvia Paonessa accompagnata da Marco Benedetti; la regia è di Silvia Paonessa.

La storia di Anita, la protagonista, è la storia di una ragazza sensibile come tante: Anita cerca l’amore, stabilità, amici sinceri, un lavoro.

Anita sta cercando la sua strada. Anita cerca di soddisfare le aspettative di società, amici, famiglia… E a volte anche le sue.

Anita ci prova, ci prova disperatamente. Lei e quel continuo chiacchiericcio con il mondo fuori: è nata “digitale”, ha una relazione di profonda interdipendenza con la tecnologia.

Nella sua vita tutto scorre tranquillo fino a che, a causa di una piccola dimenticanza, i fatti prendono una piega completamente inaspettata che prevede …un orso.

Un dialogo comico e surreale sui temi fondamentali della vita e dell’esistenza.

Sono disponibili presso la Libreria Centofiori di Via Ghiglieri 1 a Finale Ligure, in prevendita, i carnet di abbonamento che prevedono il diritto di prelazione per ciò che riguarda la scelta dei posti.

Il costo dell’abbonamento intero ai 5 spettacoli è di 85 €; abbonamento ridotto (under 25/over 65) è di 75 €

La prevendita dei singoli biglietti – intero 20 € | ridotto 16 € (under 25/over 65) – si aprirà, sempre presso la Libreria Centofiori, a partire dal 12 giugno.

Tutti gli spettacoli della rassegna teatrale Teatro in Fortezza avranno inizio alle ore 21.30.