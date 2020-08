Tavole rotonde, degustazioni e spettacoli a “Quiliano Natura Weekend”

Nelle giornate dal 3 al 5 settembre saranno protagonisti il territorio e le sue risorse nell’evento “Quiliano Natura Weekend”, un insieme di appuntamenti che hanno come finalità lo sviluppo della conoscenza delle risorse e delle specificità che caratterizzano il territorio. Si parlerà di natura, prodotti del territorio e della sentieristica per le attività outdoor e dell’armonia attraverso arte e musica.

L’iniziativa partirà giovedì 3 settembre al Parco San Pietro in Carpignano. Alle ore 18 “Vino, qualità, territorio – Quiliano e il Ponente fanno sistema: analogie e percorsi, i perché di una scelta”. Interviste al sindaco Nicola Isetta, Marco Rezzano, presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria, e Massimo Enrico, presidente di Vite in Riviera. Al termine breve degustazione presentata da Marco Rezzano, sommelier A.I.S. Liguria. Alle 21 lo spettacolo “Nettare degli dei” con la voce narrante dell’attore e doppiatore Lello Ceravolo e Carla Bellini al pianoforte.

Venerdì 4 settembre, sempre a San Pietro in Carpignano, alle ore 18 “Vie, sentieri, cammini” con gli interventi dell’assessora comunale Cinzia Pennestri sul tema “L’amministrazione comunica: attività turistiche e di sviluppo del territorio quilianese”, del vicesindaco di Cairo Montenotte Roberto Speranza su “Valbormida Outdoor – Costituzione tra Comuni dell’Accordo di Programma” e di Franco Leonuro, appassionato di escursioni e autore del blog “MuntaeChinna” su “La rete dei sentieri di Quiliano”. Alle ore 20:45 il cartografo Davide Mangraviti spiega l’utilizzo pratico del GPS con lo smartphone per affrontare in sicurezza i nostri sentieri.

Sabato 5 settembre in piazza Gramsci alle ore 21 si terrà “L’armonia nascosta – Sunset in a cup”, concerto d’arpa con brani scritti ed eseguiti da Cecilia. Artista torinese, ha pubblicato album come solista, insegna Arpa nelle scuole e in carriera ha aperto i concerti di Levante, Niccolò Fabi, Marta Sui Tubi e Cristina Donà. Nel 2018 ha accompagnato Max Gazzè al Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

L’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Liguria, vede la collaborazione di Enoteca Regionale della Liguria, Vite in Riviera, Viticoltori Ingauni e Gruppo Cineforum della Biblioteca Civica “Aonzo”. Le conferenze e gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure antiCovid-19. L’ingresso è gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti.