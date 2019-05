Tavola rotonda “Riprendiamoci l’ambiente: quali rimedi?”

Ambiente, cambiamenti climatici e sostenibilità sono grandi temi che hanno mosso la FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti, Professioni, Affari a realizzare un ciclo di incontri. Con il motto “Riprendiamoci l’ambiente” lo scorso 12 aprile in una sala gremita si è parlato di cambiamenti, cercando di capire e approfondire i fattori critici e gli errati comportamenti umani che hanno portato a situazioni limite.

Sabato 18 maggio alle ore 9:30 presso la Sala Cappa della Città dei Papi a Savona il secondo appuntamento sarà “Riprendiamoci l’ambiente: quali rimedi?”, una tavola rotonda che coinvolgerà alcuni ospiti d’eccezione e con la possibilità da parte del pubblico di interagire. “Sulle linee del tema nazionale la nostra associazione si rivolge all’ambiente con la consapevolezza della complessità e della cura che la trattazione di una tema di questo genere richiede – commenta la vicepresidente della sezione savonese Maria Berlanzoli – Dopo il successo e l’attenzione di pubblico riservata al primo incontro il prossimo sarà la chiusura del cerchio in cui cercheremo e condivideremo soluzioni, per quanto possibile”.

Sarà presente, tra gli altri, la giovane Ingegnere Emanuela Bussino, la quale, dopo aver contribuito alla fase del “capire” del primo appuntamento, porterà il suo contributo anche per quella del “fare”, quella dei rimedi. La sua storia si incrocia con quella della FIDAPA savonese circa un anno fa, quando è stata selezionata per una nostra borsa di studio volta a sostenere giovani donne che vogliono inserirsi in ambiti professionali tradizionalmente maschili.

Sarà possibile ascoltare anche gli interventi di Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente, Maria Cristina Papetti, responsabile Enel Sostenibilità, e Annalisa Di Ruzza, director Dipartimento Public PwC TLS. L’esperto di energia e ambiente Roberto Minerdo sarà il moderatore.

“L’attenzione al tema è condivisa dalla presidente di Fidapa Bpw Italy Distretto Nord Ovest Grazia Mura, che ha dato all’incontro del prossimo sabato un respiro interregionale”, afferma ancora la vicepresidente. Al termine dei lavori verranno premiate le vincitrici del concorso fotografico “Emozione Acqua”: una risorsa da amare, temere e rispettare a cui le socie del Distretto Nord Ovest hanno partecipato fornendo una loro interpretazione dell’acqua come elemento con lavori bellissimi e carichi di significato.