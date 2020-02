“Tangos at an Exhibition!” con il Bosso Concept Ensemble

Domenica 23 Febbraio alle ore 17 all’Auditorium “Santa Caterina” il sesto appuntamento della terza edizione dei “Pomeriggi Musicali”, organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura, avrà per protagonista il travolgente tango del Bosso Concept Ensemble con le musiche di Piazzolla, Bosso e tanti altri.

Il tango è rosso, è nero, è… un sordo e passionale boato di storie e leggende, tra versi prorompenti di generosa urbanità e una metafisica ansimante di periferia. “Tangos at an Exhibition!” propone un esercizio di memoria in cui l’azione si scioglie in linguaggio comune di un tempo attuale. Il live tenta l’utopia di proporre una visione contemporanea della musica nata nel porto di Santa María de los Buenos Ayres e lacera e accarezza la solitudine e l’indulgenza del ricordo: soffio urbano e respiro di una città alla ricerca di un metatango.

Il Bosso Concept Ensemble propone un cammino differente attraverso l’anima della metropoli sudamericana, un tango insinuato tra passato presente e futuro in cui l’atto concreto lascia spazio al gesto astratto. Immaginative rielaborazioni del repertorio tradizionale s’intrecciano con nuove musiche. Ricche e creative orchestrazioni del repertorio concedono al tango una lente diversa per sbarcare nel porto antico della moderna città: la controversa ed esuberante Santa Maria de los Buenos Ayres.

Ingresso: intero 10 €, ridotto 8 € (under 15, over 60, disabili, membri di altre associazioni musicali finalesi muniti di tessera), abbonamento.