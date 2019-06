Tango Fatal al Dreams Festival di Loano

Lunedì 5 agosto, alle ore 21:30, al Dream Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano, Guillermo Alan Berzins (da molti esperti definito come il Roberto Bolle argentino) e altri sette ballerini della TangoCompany insieme con l’orchestra Corazon de Tango condurranno il pubblico in un viaggio nella storia e nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas di Buenos Aires, dove musica e danza si fondono in una magica atmosfera.

