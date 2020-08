“Tango con ANyMA”: il trio Itinera Mundi in concerto a Sassello

Prosegue l’ottava edizione della Stagione Musicale di Sassello, rassegna a cura del Comitato per il Settembre Musicale di Sassello: sabato 20 agosto alle ore 20:45 al Teatro Parrocchiale si terrà il concerto di Itinera Mundi, trio formato da Gianluca Campi alla fisarmonica, Arianna Menesini al violoncello e Laura Lanzetti al pianoforte.

Dalla tradizione pianistica chopiniana, la versatilità tramandata da Janigro, il campione del mondo della fisarmonica, e una profonda unione d’intenti nasce Itinera Mundi.

Fondato nel 2018, intraprende un’attività concertistica riscontrando immediati consensi di pubblico e critica e propone un repertorio arrangiato personalmente, creando programmi musicali ricercati che esaltino le potenzialità di questa originale formazione.

