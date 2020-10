“Tango at an exhibition”: il Bosso Concept Ensemble in concerto a Sassello

Sassello. Sabato 3 ottobre presso la Croce Rossa Italiana, in viale Marconi 3, si apre la rassegna “Sulla rotta di Ulisse: suoni, parole e riflessioni sull’emigrazione”, un insieme di concerti, mostre, presentazioni di libri, incontri e proiezioni che si svolgeranno fino domenica 11 ottobre.

Il progetto voluto dal Comune, sostenuto dalla Regione Liguria, ideato dall’associazione Allegro con Moto e realizzato insieme a partner locali comprende molte iniziative legate alla storia delle migrazioni, con una particolare attenzione a quella del liguri verso l’Argentina.

Nel giorno dell’inaugurazione alle ore 11 sarà ufficialmente aperta la mostra della fotografa fiorentina Agnese Mosi “Tra 5 anni…”, dedicata alla vita e ai sogni di sei giovani migranti. Alle 18:30 al Teatro di Sassello, in piazza Oratorio 4, si terrà il concerto “Tango at an exhibition” del Bosso Concept Ensemble, guidato dal violoncellista Jorge A. Bosso, insieme al quale si esibiranno Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneon e Paolo Badiini al contrabbasso.

Domenica 4 ottobre alle 10 al Museo Perrando inaugurazione della mostra “Sassellesi nel mondo. Argentina”; alle 17 al Nuovo Polo Museale presentazione del libro di Carlo Stiaccini “Andar per mare. Storie di navi, capitani coraggiosi e migranti tra Otto e Novecento”, con la partecipazione della professoressa Augusta Molinari. Venerdì 9 ottobre al Teatro di Sassello proiezione del film “Criminali come noi” (Argentina, 2019), con ingresso 7 €. Sabato 10 ottobre alle 17 al Nuovo Polo Museale presentazione del romanzo noir di Alessandro Sbrogiò “Orchestra Tipica Madero”; alle 18:30 al Teatro di Sassello concerto “Tango Tres” con S. Zalambani (sax soprano), V. Veroli (violino) e D. D’Antonio (chitarra).

Domenica 11 ottobre al Nuovo Polo Museale alle 16 incontro con il tenore Alberto Cupido “Una vita nel mondo della lirica tra Europa e America” e alle 17 collegamento video con l’Asociacion Italiana de Resistencia, città argentina gemellata con Sassello. Nell’ambito della manifestazione e compatibilmente con le normative vigenti antiCovid-19 si svolgerà il laboratorio didattico “Dai passaporti al mondo” riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Le iniziative si avvalgono del patrocinio e della collaborazione del Consolato Generale della Repubblica Argentina, del Centro Italiano di Studi sull’Emigrazione Italiana (Genova), l’Asociacion Italiana de Resistencia (Argentina), Feel Sassello, l’Istituto Comprensivo di Sassello, l’Associazione Amici del Sassello, il Teatro di Sassello, Associazione Il Segnalibro (Sassello), Palazzo Salsole, Bar Gina, Trattoria Vittoria.