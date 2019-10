Venerdì 11 ottobre alle ore 17:30 Tabù, in via Gallesio 13, a Finalborgo presenta i nuovi Gin Tonic. Potrete assaporare delle vere chicche come quello al Tartufo, quello al Chinotto o quello alle Erbe Liguri: tutti prodotti a chilometro zero e serviti con le nostre cannucce di pasta per non utilizzare la plastica.