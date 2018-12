“Syd Barrett. Un viaggio in musica” – Concerto alle origini dei Pink Floyd

Continua la collaborazione tra l’associazione culturale Vincebus Eruptum e il Rock Cafè: domenica 16 dicembre alle ore 19 La Forma delle Nuvole, duo di musicisti di lungo corso provenienti da Lecco, interpreterà in maniera personale la musica di Syd Barrett, indimenticato e misterioso leader dei primissimi Pink Floyd.

“Un viaggio in musica” affronterà tra musica e parole un percorso unico e intrigante tra aneddoti e visioni del genio di Cambridge e mente dei primi Pink Floyd. L’esibizione sarà introdotta dai racconti portati da Mirco Delfino.

In un periodo in cui anche Nick Mason ha dedicato ai primissimi Pink Floyd l’intero tour mondiale la storia del “diamante pazzo” affascinerà l’attento pubblico del Rock Cafè. Un evento per tutti gli amanti dei Pink Floyd e gli appassionati della musica dal vivo di qualità.