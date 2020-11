“Sweet harmony”: intrighi, segreti, duelli e triangoli d’amore in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 13 febbraio alle ore 21 il Teatro delle Udienze ospita il reading concerto “Sweet harmony” di e con Annapaola Bardeloni, Ambra D’Amico e Chiara Tessiore.

Il romanzo rosa è un genere letterario che narra di storie d’amore e di passione che spesso si dipanano in avventure e intrighi e sempre terminano con un lieto fine. La struttura è quella classica, molto simile alla fiaba: l’eroina protagonista (la tipica fanciulla giovane e bella che va incontro al pericolo), l’eroe (protagonista maschile, “cavaliere” senza macchia e senza paura che finisce per trarre in salvo la donzella amata) e il cattivo o… la cattiva. Sullo sfondo intrighi politici, oscuri segreti, complotti, duelli, guerre, temibili triangoli d’amore e un più o meno velato erotismo.

Un’esilarante lettura a tre voci che gioca con i cliché dei romance, le tinte forti del feuilleton, il kitsch degli Harmony ma che svela anche inaspettati tesori di un genere letterario a volte troppo frettolosamente classificato come “di serie B”.

Ingresso: 18 €. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto e non sarà possibile acquistarli in loco ma solo attraverso la biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.