“Swan” – La grande danza dell’Ariston ProBallet al Teatro “Gassman”

Sabato 25 gennaio alle ore 21:15 al Teatro “Vittorio Gassman” a Borgio Verezzi torna la grande danza con lo spettacolo “Swan”, interpretato dagli artisti dell’Ariston ProBallet con le coreografie di Marcello Algeri e la direzione di Sabrina Rinaldi.

Assisteremo ad un’ironica e originale rielaborazione in chiave di danza contemporanea de “Il lago dei cigni” con musiche di Tchaikovsky, Saint-Seans, Pergolesi e Albinoni, in cui il cigno nero e il cigno bianco, simboli del male e del bene, ci condurranno in un suggestivo percorso di recupero della purezza, dell’armonia e della bellezza, fino alla nascita di una nuova umanità rappresentata da una fanciulla.

Il Dance Festival del “Gassman” nasce dal progetto di I.So THeatre, diretto da Luca Malvicini, in collaborazione con due eccellenze del mondo della danza, l’Ariston ProBallet ed Ersilia Danza, che si alternano sul palco borgese con spettacoli originali e di alta qualità.

Il prossimo appuntamento in programma per la danza sarà il prossimo 27 marzo con “Inferno – Dante”, sempre dell’Ariston ProBallet. A seguire il 18 aprile il Gran Galà finale.