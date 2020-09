“Sur le Fil”: il trio Mal d’Estro in equilibrio fra classica e jazz a Celle Ligure

Celle Ligure. Venerdì 25 settembre alle ore 21:15 nella Sala Esposizioni della Biblioteca Comunale “Pietro Costa”, in lungomare Carlo Russo, si esibirà il trio Mal d’Estro nel concerto “Sur le Fil” in equilibrio fra classica e jazz.

I musicisti eseguono brani in cui la parte scritta e l’arrangiamento sono spesso solo dei punti di partenza o arrivo del brano che invece si sviluppa e procede mediante la loro improvvisazione e il loro sentire estemporaneo.

Il gruppo è formato da Bruno Giordano (sassofono soprano, clarinetto soprano), Claudio Amendola (clarinetto soprano, clarinetto basso, flauti diritti) e Alessandro Delfino (pianoforte). Insieme hanno riscosso unanime successo di pubblico e critica in Italia e all’estero con programmi sempre vari in cui non esiste alcuna barriera tra i diversi generi.