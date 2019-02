Superfesta di Carnevale con i Nati da un Sogno

Anche quest’anno i Nati da un Sogno organizzano una superfesta di Carnevale con giochi, spettacoli, merenda e tante sorprese per tutti. Inoltre un doppio appuntamento: per i più piccoli dai 2 ai 5 anni la festa sarà dalle 16:30 alle 18:30 mentre per i bambini dai 6 ai 12 anni ci sarà la festa serale dalle 20 alle 22:30.

Affrettatevi a prenotare il vostro posto: potete venire in via Mentana 10R a Savona oppure telefonare a Roberta Bonino al numero 3492919855.