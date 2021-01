Sabato 16 gennaio alle ore 16 tornano le “Storie nella rete” della Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito, che per l’occasione si trasformano in “Suoni di Storie nella rete”, videoletture in musica per bambini golosi di libri.

Il pomeriggio si svolgerà infatti con la partecipazione straordinaria del percussionista Loris Stefanuto e le sue sonore incursioni fra le letture. Suoni di parole, rumori, silenzi e ascolti: tutti potranno partecipare con la propria musica. Anche il Bibliotecario con barba e baffi sarà in agguato!

Diplomato in Strumenti a percussione, Stefanuto ha collaborato con molte orchestre sinfoniche, tra cui l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra RAI di Milano e Torino e il Maggio Musicale Fiorentino. Accanto alla musica classica nutre da sempre l’interesse per linguaggi etnici, latini e jazzistici, dedicandosi anche alla composizione. Ha preso parte ad importanti collaborazioni discografiche. È docente di Conservatorio.

“Aspettiamo bambini, ragazzi, mamme, papà e nonni che amano ascoltare buone storie e creare suoni insieme!”, è l’invito degli organizzatori. Per assistere e interagire occorre iscriversi all’attività telefonando o inviando un’e-mail per ricevere il link a cui collegarsi.