Sunset Wellness & Yoga alla Marina di Varazze

Venerdì 14 agosto sera appuntamento in piazzetta Calafati, alla Marina di Varazze, per prepararsi ad accogliere il Ferragosto in piena forma.

S’inizia con una pratica guidata di Yoga Flow al tramonto. Per evitare affollamento e rispettare le norme si terranno due sessioni della durata di un’ora l’una: la prima alle 19, la seconda alle 20:30. Gli incontri sono a cura di @yogi.gioia.

Ad ogni partecipante Alwaysummer Centro Estetico regalerà un trattamento di bellezza da 30 minuti da riservare nei giorni successivi. A fine evento Life Varazze proporrà uno speciale aperitivo wellness con il 50% di sconto. L’evento è gratuito, i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione.