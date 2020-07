“Sunrise Silent Concert & Trekking”: musica e territorio si uniscono a Varazze

La Città di Varazze, in collaborazione con il Parco del Beigua e il Varazze Club Nautico, presenta “Silent Nature”, due eventi (il 18 luglio e il 12 agosto) in cui la natura e il territorio sono i protagonisti.

Una rassegna di concerti in cui la musica viene eseguita dal vivo ma con il sistema “silent” che consente agli strumenti di trasmettere il suono, tramite segnale elettronico senza fili, a specifiche cuffie, consentendo così di ascoltare musica live senza disturbare l’ambiente esterno. Questa esperienza vuole affiancare alla libertà di essere fuori le quattro mura di casa o di un teatro, il poter vivere un’esperienza sociale ma allo stesso tempo intima e multisensoriale.

“Le nuove esigenze di distanziamento sociale e la ricerca di benessere nella natura dettate dal Covid-19 hanno fatto propendere per un evento del genere”, spiega il sindaco Alessandro Bozzano. “Un format diverso che ha entusiasmato da subito turisti e residenti e vuole regalare un’esperienza per vivere a fondo il nostro territorio, non di possesso della natura, bensì di integrazione con essa stessa”, aggiunge l’assessora al Turismo Bettina Bolla.

Sabato 18 luglio partiremo all’alba per un trekking con le guide del Parco del Beigua nei tenui colori del mattino, fino a raggiungere il punto panoramico della Madonna della Guardia, dove si terrà il “silent concert” di musica classica della Finzi Academy con il NefEsh Trio (violino, chitarra e contrabbasso). Dopo uno spuntino con i prodotti Gustosi per Natura del parco rientreremo a Varazze percorrendo un panoramico percorso ad anello.

Ritrovo ore 6:30 presso il Municipio

Durata iniziativa: fino alle ore 12 circa

Costo escursione: € 15

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 (posti limitati)

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Mercoledì 12 agosto ritorna la combinazione di trekking e musica classica ma si rinnova lo scenario. Percorrendo il vecchio sentiero che si inerpica tra muretti a secco e uliveti raggiungeremo la frazione Castagnabuona, dove si potrà ammirare tutta Varazze, per poi raggiungere il Santuario Nostra Signora della Croce, dove ci attenderà il “silent concert” di musica classica della Finzi Academy con il Trio Hoffmann.

Ritrovo ore 6:30 presso la stazione ferroviaria

Durata iniziativa: fino alle ore 12 circa

Iniziativa gratuita (finanziata nell’ambito dell’accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile)

Prenotazione obbligatoria entro martedì alle ore 12 (posti limitati)

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

La sera di entrambe le date si terrà il “silent concert” del Trio Hoffmann sul molo Marinai d’Italia. Per chi lo desidera si potrà raggiungere il luogo in canoa con le Canoe del Varazze Club Nautico (max 7 persone) che per il concerto serale saranno illuminate in modo tale da creare una bellissima atmosfera. Per l’escursione in canoa, che prevede anche un aperitivo in riva al mare telefonare al 335 5634290, è prevista la partenza dalla Base Nautica del Varazze Club Nautico nel pomeriggio, sosta in uno stabilimento balneare per l’aperitivo e arrivo nella spiaggia libera vicino al Molo, dove verranno lasciate le canoe, per assistere al concerto.