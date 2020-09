Summer Closing Party ai Golden Beach

Albisola Superiore. Visto il grande successo dello scorso fine settimana i Golden Beach hanno deciso di far divertire ancora per un sabato sera i suoi ospiti.

Il 12 settembre lo staff aspetta infatti chi ha ancora voglia di far tardi con il sorriso, in totale sicurezza, per la cena cantata con Marcello Dolcevita & Luca Scremin. Dalle 23:30 Music Bar con servizio Narghilè al tavolo.

Dalle 21:30 dinner show (35 € cena completa servita con bevande incluse). Dopo cena ecco due opzioni: ingresso 10 € con 1 drink oppure 15 € con 2 drink a testa e tavolo riservato.