“Sulle ali dello Sport” per Crescere Insieme e superare ogni barriera

Per il secondo anno il Comune di Borghetto Santo Spirito, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, sostiene il progetto “Crescere Insieme” per dare impulso a iniziative rivolte alla formazione dei giovani e promuovere la cultura della partecipazione, della crescita responsabile e dell’inclusione. Il prossimo appuntamento del progetto è l’iniziativa “Sulle ali dello Sport” , che si svolgerà venerdì 15 marzo alle ore 14:30 presso il Palazzetto dello Sport di via Trilussa.

Alla manifestazione parteciperanno le asd Semplicemente Danza di Savona, Levante C Pegliese di Genova Pegli e Judo di Prà, che con i propri atleti paralimpici, alcuni dei quali presenti nelle rispettive nazionali delle discipline Danza, Calcio e Judo, incontreranno i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Val Varatella. Il Centro Ragazzi Comunale Kaleidos animerà il pomeriggio.

Il progetto mira a sensibilizzare i bambini sui valori positivi dello sport come integrazione, aggregazione, rispetto delle regole, passione, gioco di squadra, superamento dei propri limiti. Attraverso il racconto delle straordinarie esperienze degli atleti paralimpici, con i quali i bambini giocheranno, approcciando le tre discipline presentate, avremo un esempio concreto di come le condizioni avverse e gli ostacoli possano essere superati attraverso la passione per la pratica sportiva.

“Per il secondo anno ospitiamo un’iniziativa che ci fa capire come lo sport permetta di affrontare anche le difficoltà e gli ostacoli che talvolta siamo costretti ad incontrare nella vita – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Maria Ester Cannonero – La forza e la determinazione delle persone che, pur nella complessità di alcune situazioni contingenti, riescono a superare ogni barriera deve essere uno stimolo per tutti noi a condividere insieme la bellezza della vita”.

L’iniziativa è inoltre aperta alle famiglie e alla cittadinanza. Si ringrazia per la collaborazione all’allestimento l’Azienda Floricoltura Vivai Michelini.