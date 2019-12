Sua Cipollosità il Grinch torna con i “Supereroi in corsia”

Sua Cipollosità torna ad Albissola Marina! Bambini e bambine, verdi amanti del Natale e brontoloni cronici, preparatevi al ritorno del più simpatico e puzzolente dei pelosi mugnugnoni! Il Grinch è in viaggio verso la sua dimora di via Italia, dove domenica 8 dicembre pomeriggio sarà pronto a raccogliere le letterine di tutti i bambini… in bottiglia.

Il Grinch è un gran riciclone, si sa, e quindi anche il Natale sarà per lui l’occasione di fare qualcosa per l’ambiente: all’esterno della sua casa i bambini troveranno una scultura grincesca dedicata al riciclo in cui inserire la bottiglietta di plastica contenente la letterina. Ci penseranno poi Marzia Pistacchio e Laura Filippi di Indaco Eventi, da sempre complici del Grinch, a portare il prezioso carico a destinazione.

Ma un’altra emozionante sorpresa aspetta i bambini: il Grinch ha invitato a merenda i supereroi di “Supereroi in corsia”, progetto ideato e curato da Mattia Villardita che si occupa di portare negli ospedali gli eroi preferiti dai bambini per donare loro spensieratezza e allegria. Alle ore 16 all’Ostello Le Stuoie i supereroi incontreranno i bambini per una merenda di beneficenza offerta dalla Panetteria Rossano mentre alle 16:30 la merenda sarà offerta dai commercianti di via Repetto in compagnia del puzzoloso Grinch e di tante sorprese.

Il ricavato di entrambe le iniziative sarà utilizzato per l’acquisto del costume di un nuovo supereroe. Subito dopo tutti a giocare insieme al Grinch per una rutilante e verdissima caccia al tesoro!