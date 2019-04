“Strettissimo Magro” – Le antiche pietanze quaresimali senza carne, uova e latticini

Continuano al ristorante La Sosta di Laigueglia le serate sulla valorizzazione della cucina ligure, che propone “Strettissimo Magro”, una serata con cena degustazione che prenderà spunto, per la scelta dei piatti che comporranno il menù, dal libro di cucina edito la prima volta nel 1880 “La cucina di strettissimo magro”.

Questo ricettario fu scritto dal frate genovese Gaspare Dellepiane, che provò e codificò ben 476 ricette di magro adatte ad assolvere il precetto quaresimale e di altri periodi del calendario liturgico. Già nelle intenzioni dell’autore vi era però espressamente l’intenzione di verificare delle pietanze che pur essendo conformi alle privazioni dovute, fossero comunque buone e benefiche per la salute.

Per questo motivo il suo testo rimane ancora oggi attuale. In un’epoca in cui forse veramente in pochi mangiano di magro per motivi religiosi, il suo ricettario può continuare ad essere di ispirazione a quanti prestano attenzione ai valori di una corretta e sana alimentazione. Infatti lo “strettissimo magro” oggi significa zero colesterolo, tanti grassi buoni dai pesci e dall’olio d’oliva, tante vitamine e fibre dalle verdure e dai legumi.

L’Antica Osteria La Sosta mette al centro della sua impostazione la valorizzazione della cucina ligure. Ciò avviene attraverso la scelta dei prodotti più significativi e caratteristici del territorio ma anche riproponendo piatti e ricette della nostra tradizione gastronomica. Per questo crediamo sia importante continuare a ricercare ed approfondire tutto ciò che riguarda la sua storia e le sue tradizioni. Conoscere quanto ci ha preceduto per riuscire oggi ad offrirlo e condividerlo con quanti apprezzano questi valori.

La Sosta aderisce ai progetti della Camera di Commercio Riviere di Liguria “Marchio di Qualità – Ospitalità Italiana” e “Liguria Gourmet”. Come ristorante Liguria Gourmet ha partecipato presentando piatti di sua creazione che valorizzano prodotti regionali di eccellenza a Terra Madre – Salone del Gusto 2018 di Torino e all’ultima edizione del Salone Agroalimentare Ligure di Finalborgo.