“Streghe guaritrici e preti incantatori” al Museo dell’Orologio da Torre

Domenica 27 ottobre alle ore 20:30 al Museo dell’Orologio da Torre “Giovanni Battista Bergallo” a Bardino Nuovo Manuela Saccone e Giuseppe Testa presenteranno il libro “Streghe guaritrici e preti incantatori”.

Medicina naturale, filtri d’amore, esorcismi, evocazioni diaboliche, magie, stregonerie, fatture e malocchio: sono alcuni degli ingredienti di un sapere antico e misterioso che emerge dalla ricerca d’archivio dei faldoni dell’Inquisizione dell’Archivio Storico della Diocesi di Savona e che ci offre uno spaccato di vita relativo al periodo della Controriforma, che coinvolge persone di varie estrazioni sociali.

Il sospetto di stregoneria cadeva principalmente sulle donne ma curiosamente in questi verbali troviamo spesso indagini rivolte a preti, i quali praticavano l’antica medicina tradizionale. Si viene quindi a conoscenza di riti che affondano le radici nell’antica religione, legata ai cicli della natura e che la Chiesa ha integrato nella propria liturgia, non riuscendo ad estirparli completamente.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Tovo San Giacomo e dalla Biblioteca Civica “M. Borsalino”, ha lo scopo di creare un connubio stabile e una sinergia concreta tra il museo e la cultura del territorio. “La volontà dell’amministrazione civica è trasformare il Museo ‘Bergallo’ in un luogo vivo e aperto attraverso una serie di manifestazioni ad ingresso libero – dichiara Giulia Rossi, consigliera comunale alla Cultura – Desideriamo che il nostro museo, un luogo simbolo del nostro territorio, venga vissuto come un vivace punto di incontro e aggregazione in cui scoprire e dialogare insieme”.