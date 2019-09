Streetfood solidale “ColoriAmo Alassio”

Mercoledì 25 settembre in piazza della Libertà e nei giardini attigui al Municipio di Alassio si terrà uno streetfood solidale con giochi, musica e tanto divertimento. L’iniziativa parte dall’Associazione Giovani Alassio e avrà un fine interamente benefico: il ricavato verrà devoluto ad una famiglia alassina che sta attraversando un periodo di particolare difficoltà.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare aiuto a chi è nel bisogno, il terzo settore è e dev’essere anche questo – spiegano gli organizzatori – Durante la serata ci saranno parecchie sorprese: dai giochi alle specialità dello streetfood, passando per un dj contest di grande livello e tante altre attività che vi invitiamo a scoprire la sera stessa.

Sarà bellissimo divertirsi insieme per una causa così nobile. Ognuno di noi con la sua presenza può fare la differenza: per questo vi aspettiamo tutti per rendere questa serata ancora bella”.