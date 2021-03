Street food, “Sunday Lunch” e l’open day “Andiamo a Cavallo” al Parco AsinOlla

Pietra Ligure. Il Parco Natura AsinOlla invita tutti ad un nuovo imperdibile fine settimana! Sabato 13 marzo ci saranno lo street food e la possibilità di usufruire dei servizi e delle attrattive del parco.

Domenica 14 marzo s’inizia alle ore 11 con lo slow trekking, la passeggiata con gli amici asinelli della durata di un’ora circa. Dalle 12:30 il “Sunday Lunch”: stuzzichino di benvenuto, lasagne ai carciofi e dolce della casa (è previsto anche il menù bimbi).

Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 spazio ai bambini con l’open day “Andiamo a Cavallo”, con uno speciale sconto sul pacchetto ore per quanti parteciperanno all’iniziativa. Per concludere la giornata una golosa merenda alle ore 17.

Per gli ospiti e i visitatori è inoltre possibile personalizzare la propria giornata grazie ai cesti picnic, tavoli barbecue, amache e teli, per trascorrere qualche ora all’aria aperta, tra natura e animali. Si raccomanda la prenotazione entro la giornata di venerdì (anche via Telegram).