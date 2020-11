“Strapatente Tour”: di grotta in grotta con le Guide Alpine di Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 14 novembre la Società Guide Alpine Finale ci porterà in una sensazionale avventura ed un paesaggio sorprendente.

Il sentiero stretto e impervio ci accompagnerà gradualmente al sito di interesse, come a voler aumentare sempre di più la suspence, fino a quando non comparirà improvvisamente ai nostri occhi la prima grotta, la seconda e infine il Dolmen.

La Società Guide Alpine Finale nasce dalla grande passione per la roccia finalese e dall’affascinante storia di questo territorio. Il suo scopo è mettere a disposizione esperienza, professionalità e amore per l’alpinismo in tutte le sue forme per regalare emozioni uniche in luoghi splendidi, tipici dell’ambiente mediterraneo.

Dislivello: 300 m. Distanza: circa 8 km. Difficoltà: EE, tecnicità media, percorso esposto (in alcuni tratti). Prezzo 20 € a testa. Max 8 persone a guida.