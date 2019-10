“Stranger Alassio” – Halloween nell’ex Chiesa Anglicana

Tutto succede in una notte, la notte del 31 ottobre… Siete mai stati ad un Halloween Show dentro ad una chiesa? Siete mai stati trasportati dalla magia della notte più spaventosa dell’anno? “Stranger Alassio” è il primo Halloween Party in una chiesa sconsacrata e sarà giovedì 31 ottobre dalle 22:30 alle 4 all’ex Chiesa Anglicana di Alassio a cura di AGA Associazione Giovani Alassio e Strobe Party.

La leggenda narra che in questa chiesa sconsacrata c’è una maledizione e allo scoccare dei dodici rintocchi la notte del 31 ottobre appare un fantasma: è pericoloso ma se nessuno aprirà la porta… il pericolo rimarrà dentro le mura! È assolutamente vietato entrare e maledetto sarà chi proverà questa oltraggiosa avventura.

Nelle segrete dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio sono state trovate queste righe scritte su un tavolo di legno risalenti al XVIII secolo. Nessuno sa se sono vere ma da anni i fenomeni paranormali legati a questa leggenda, spesso la notte di Halloween, disturbano il sonno dei villeggianti.

Noi abbiamo deciso di sfidare la sorte e aprire per la prima volta la chiesa sconsacrata la Notte di Halloween. Tu sarai abbastanza coraggioso per vivere l’incubo della chiesa “Stranger Alassio”? L’evento è rivolto esclusivamente a chi non ha paura! Posti limitati. Vestitevi a tema per essere uno di noi!

L’evento è patrocinato da Visit Alassio e dagli assessorati comunali a Turismo e Politiche giovanili.