“Storie lunghe un brivido” alla Biblioteca Civica

Che paura! Bambini, preparatevi al meglio a vivere la notte di Halloween, la notte più buia dell’anno, con le letture più spaventose del mondo!

Storie di fantasmi, mostri, draghi e streghe faranno compagnia per un incontro “da brivido” per bambini dai 6 anni in sù mercoledì 30 ottobre alle ore 16:45 alla Biblioteca Civica di piazza Libertà 1 a Borghetto Santo Spirito.

I bambini potranno anche consultare e prendere in prestito una serie di libri dedicati al tema di Halloween. Alla fine merenda “da brivido” per tutti.

Informazioni e iscrizioni: 0182973016 / biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it