“Storie di uomini e di donne” – Recital con Fabio Palombo e il Glass Trio

Venerdì 3 maggio alle ore 21 a Palazzo Doria va in scena “TrainDogs. Storie di uomini e di donne”, recital di Fabio Palombo accompagnato dal Glass Trio formato da Luca Sciri (clarinetto), Luca Soi (viola e violino) e Giorgio Amelio (pianoforte).

I TrainDogs nascono nel 2010 su Facebook come racconti di un pendolare della tratta Saronno-Milano intento a descrivere, con uno stile a metà tra prosa e poesia, l’umanità, le situazioni e le suggestioni che animano il treno, sospese nell’atmosfera del viaggio. Racconti di vite altrui immaginate e incastonate in un format di 11 righe.

Giunti oggi a 551 con oltre 10 mila lettori sul celebre social network e circa 30 mila visualizzazioni a settimana, i TrainDogs sono protagonisti di un vero e proprio viaggio dalla dimensione virtuale a quella reale: hanno preso corpo come stampe su tela, hanno ispirato cortometraggi, sono diventati uno spettacolo di reading musicale itinerante per l’Italia in cui si fondono lettura, canto e musica.

Nell’ottobre 2013 sono approdati alla carta stampata con il libro “TrainDogs – Storie di uomini e di donne” edito da et al. Da marzo 2015 è disponibile la seconda edizione del volume edita da Bonomi Editore: una raccolta aggiornata dei 200 brani ritenuti più significativi per l’autore.

Un piccolo fenomeno letterario unico nel suo genere, nato dal viaggio e divenuto tale, per l’autore, Fabio Palombo, e per i suoi lettori.

I TrainDogs sono racconti di vita, emozioni, pensieri, riflessioni, attimi vissuti e immortalati su Facebook in undici righe meno qualcosa. Il loro viaggio di avvicinamento al pubblico, dalla sfera virtuale alla vita reale, vede protagonisti tanto l’autore, Fabio Palombo, nella vita direttore creativo e copywriter, quanto i lettori, spesso promotori e organizzatori degli spettacoli di reading. Un viaggio senza una meta prestabilita e dalle numerose tappe spontanee che ad oggi si è fermato 35 volte in 22 città italiane.

L’evento è inserito nel programma dell’iniziativa organizzata dal Comune di Loano “LOA Legge”: in ogni angolo un fine settimana e non solo dedicato al piacere di leggere.