“Storie: di carta in carta” – Le fiabe illustrate di Emanuele Luzzati alla Biblioteca Civica

Cultura, iniziative per bambini, musica e spettacoli nel lungo periodo natalizio a Ceriale. Martedì 10 dicembre dalle ore 16:45 alla Biblioteca Civica si terrà la terza edizione di “Storie: di carta in carta”, il racconto delle fiabe illustrate di Emanuele Luzzati, valevole come corso di aggiornamento per insegnanti.

“Dopo il successo delle manifestazioni estive, che hanno portato nella nostra cittadina numerosi ospiti e visitatori, proponiamo un’altra serie di eventi per le festività natalizie all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie, grandi e piccini, per tutti i gusti e tutte le età”, dichiarano il sindaco e assessore al Turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

“Con questo calendario non possiamo che augurare buone feste a tutti, sperando che ancora una volta sia gradito al pubblico, ai nostri cittadini e a quanti sono presenti a Ceriale per il periodo natalizio”, concludono Romano e Maineri.