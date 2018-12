Storie Andoresi – “Il Balun – 55 anni di pallapugno”

Venerdì 28 dicembre alle ore 17:30 a Palazzo Tagliaferro terzo appuntamento con la rassegna “Storie Andoresi” dal titolo “Il Balun – 55 anni di pallapugno”. La rassegna ideata dall’assessora alla Cultura Maria Teresa Nasi celebra i cinquantacinque anni di attività della squadra di pallapugno “Don Dagnino”, la più antica associazione sportiva di Andora che dagli anni ’60 ai giorni nostri ha conquistato numerosi titoli e campionati.

I ricordi dei campioni di ieri e oggi faranno vivere ai più giovani i momenti della fondazione: dalla costruzione dello sferisterio, a cui misero mano tanti volontari che trasformarono in un impianto attrezzato quel terreno grezzo che tutti chiavano “la fascia della Madonna”, alle tante vittorie.

Un viaggio che andrà dal bianco e nero delle immagini degli anni ’60 al moderno reality realizzato lo scorso hanno con la Federazione Nazionale Pallapugno, che ha testato i giovani talenti andoresi. Sullo schermo scorreranno le immagini di campioni come Bertola, Feliciano, Stalla, Aicardi, Ghigliazza, Leoni, solo per fare qualche nome, per ricostruire e celebrare quanto fatto con grande passione e, come dicono anche ad Andora, “senza una mezza parola”. Ovvero senza clamore ma con tanto impegno.