Storia, sport e architettura nella 39esima Rassegna dei Libri di Liguria a Ceriale

Ceriale. Anche in questa complicata estate del 2020 l’associazione Amici di Peagna non ha rinunciato ad organizzare la trentanovesima edizione della Rassegna dei Libri di Liguria, in programma nelle serate del 21, 22 e 23 agosto, sempre dalle ore 21.

Rispetto agli anni precedenti molte sono le modifiche necessariamente apportate all’impostazione tradizionale della manifestazione: cambiamenti principalmente imposti dalle prescrizioni antiCovid-19, che diligentemente l’associazione vuole seguire alla lettera. Non ha voluto comunque far mancare questo consueto evento per proseguire nel lavoro di diffusione e valorizzazione della cultura ligure. Annata difficile, sì, ma con il desiderio di guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

Cambierà la location dei consueti incontri con gli autori, che si svolgeranno tutti al Teatro “Carlo Vacca”, in frazione Peagna. Gli incontri saranno come sempre tutti gratuiti ma con un numero limitato di posti e per partecipare sarà necessario prenotarsi telefonicamente al numero 331 2257075.

“Abbiamo dovuto a malincuore rinunciare alla tipica esposizione dei libri di recente pubblicazione, che come di consueto avveniva nella suggestiva Casa Girardenghi: troppo stretti gli spazi per consentire di fruire in sicurezza di quanto esposto nei locali e troppo limitante per gli appassionati il non poter toccare e consultare i libri. Ci rifaremo quindi alla successiva edizione della Rassegna, che sarà quella del quarantesimo”, spiegano gli organizzatori.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 21 agosto. Seguirà il primo incontro di approfondimento e divulgazione culturale dal titolo “Il tesoro delle mappe. Viaggio nella cartografia storica di Giovanni Pazzano”: un suggestivo percorso nella toponomastica locale tra storia, cultura e tradizioni del territorio, accompagnati dall’abilità artistica e dal rigore cartografico di Pazzano, con i suggestivi contributi fotografici e multimediali di Roberto Alfredo Oliva. Nel corso della serata, condotta da Nicola Panizza, sarà presentata la mappa storica di Ceriale, di recente ultimazione e pubblicazione.

L’incontro successivo vedrà invece come protagonista della serata lo sport: è infatti in programma per sabato 22 agosto la serata a più voci intitolata “Emozioni in movimento”. Sarà un incontro con gli sportivi locali emergenti Carlo Cangiano e Ivan Cappelli, l’allenatore di Ceriale Progetto Calcio Andrea Biolzi e il presidente della Federazione Ligure Triathlon Marco Ivaldo, sapientemente e vivacemente diretti da Stefano Mentil.

L’ultimo appuntamento del ciclo si terrà domenica 23 agosto e avrà per tema “Uomini e pietre. La Pietra di Finale tra storia e architettura”. A condurre la serata Graziella Frasca Gallo, che presenterà e dialogherà con Giovanni Murialdo, Roberto Cabella e Daniele Arobba, autori e curatori del recente e prezioso volume dedicato alla Pietra di Finale. Una risorsa naturale e storica del Ponente ligure (Finale Ligure, Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Finalese, 2019). In tale occasione verrà anche premiato, con un’opera del ceramista Tommaso Ilardi, il Libro Ligure dell’Anno.

“Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto e credono in questa nostra piccola realtà di volontariato culturale, tra cui, in primis, il Comune, la Fondazione Carisa De Mari e il Circolo degli Artisti di Albissola Marina”, dichiara il presidente dell’associazione Giuliano Michelini.