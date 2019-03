“Still Alice” – Proiezione del film con Julianne Moore sul morbo di Alzheimer

Mercoledì 3 aprile alle ore 16 a Villa Barrili si terrà la proiezione del film “Still Alice” (“Ancora Alice”), interpretato da un cast eccezionale, in particolare una grande Julianne Moore, vincitrice del Golden Globe e del premio Oscar quale migliore attrice protagonista.

Il film tratta dell’attualissima tematica dell’Alzheimer, patologia che colpisce le persone anziane e che, una volta scoperta, non dà scampo a causa della sua inesorabile progressione. Quando Alice viene a conoscenza dallo specialista neurologo di essere affetta dal morbo di Alzheimer in forma precoce inizia una dura battaglia con se stessa: inizia a lottare per salvare il ricordo di quello che è stato e che ancora sarà.

Il morbo di Alzheimer è una drammatica malattia che colpisce circa 47 milioni di persone nel mondo, delle quali 1 milione 200 mila in Italia, 20mila solo in Liguria, e che tra le diverse forme di demenza si pone tra il 50% e il 70% di incidenza.

In Valbormida su 40mila abitanti circa 700 sono colpiti da un diverso tipo di demenza (28% di anziani ultra65 x 40mila x 7% di incidenza): tra questi circa 500 sono colpiti dall’Alzheimer. È necessario dunque muoversi in fretta per intervenire precocemente sulla malattia.