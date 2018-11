Stefano Giacobbe presenta il libro “Vicissitudini italiane”

Sabato 1 dicembre a Varazze alle ore 16:30 nella Sala Fratelli Stellati di via Nocelli 1, presso i giardini sopraelevati adiacenti alla Chiesa Nostra Signora Assunta, il capitano di lungo corso Stefano Giacobbe presenta il suo ultimo libro “Vicissitudini italiane”. L’incontro ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze.

Stefano Giacobbe, ora in pensione, dopo un’intensa e interessante attività lavorativa, si diletta a scrivere evocando eventi storici navali e non solo. Nell’introduzione a questa sua ampia dissertazione sulla marineria e sui risvolti storico e socio-culturali del periodo in esame precisa:

Questo riepilogo di fatti, scritto senza scopo di lucro (non sarà posto in vendita), non è solo nostalgia di vita vissuta ma ho voluto traghettare le memorie di chi, nel bene e nel male, ne è stato coinvolto. Giunto ad una età definita anziana, ho voluto soffermarmi nel ricordo di fatti che mi hanno visto direttamente o indirettamente protagonista o attento e interessato spettatore. Condividendo così la desolante tristezza della sconfitta, l’esaltante euforia della vittoria e la favolosa ripresa del nostro Dopoguerra.

Seguirà un brindisi di auguri per le prossime feste di Natale.