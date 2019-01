Stefania Salvadori espone a “Vetrine d’artista”

Stefania Salvadori, diplomata al Liceo Artistico di Savona e in scultura all’Accademia di Belle Arti di Genova, ha conseguito anche la laurea in Storia dell’arte. Ricercatrice raffinata, lavora con la matita ma principalmente con la biro e con la china. In tal modo riesce a riprodurre graficamente l’atmosfera di molte cartoline d’epoca che il bianco e nero rendono sensibili, analizzate nei minimi particolari con un segno preciso, veritiero, molto personale.

La sua passione cammina in parallelo con una meticolosa conoscenza tecnica, rafforzata dalla memoria di certi luoghi, scorci, città e paesi che rivivono dal tratto felice della Salvadori che riesce a dare valore al paesaggio, sentito come luogo della vita di ieri di molti uomini e donne che hanno scritto la storia del territorio.

Anche i ritratti, così come gli appassionanti ed emozionanti lavori dedicati agli animali, mettono in luce la sensibilità di questa Artista ancora in gran parte da conoscere meglio, viste le sue notevoli e originali potenzialità. Il ricordo delle gesta semplici, il racconto legato al costume, alle feste rivive, attraverso la memoria delle vecchie cartoline e delle antiche fotografie di famiglia, che hanno, in tal modo, una nuova vita grazie alla valorizzazione che la Nostra riesce a comunicare con i suoi lavori, sempre profondi e radicati nel tessuto culturale dei luoghi che rassetta (Cairo Montenotte, Carcare, Savona, ecc.) attraverso la sue minuziose, ma mai pedanti, operazioni grafiche.

Inaugurazione: 5 febbraio ore 10

Curatela: Silvia Bottaro, presidente Associazione “R. Aiolfi”