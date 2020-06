“Stavamo meglio quando stavamo peggio” con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio a Borgio Verezzi

Uno zio e un nipote si confrontano sulle epoche, le tecnologie, le canzoni, i costumi, il linguaggio e la cultura cambiata così velocemente in questi ultimi quarant’anni. Attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese tra gli anni 60 e 70, e tanti oggetti che ormai non usiamo più, sarà rievocato lo spirito allegro di un Paese che sembra essersi intristito per trasmettere agli spettatori il sorriso e la speranza di quell’epoca della ricostruzione.

La simpatia e la comicità di di Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio coinvolgeranno gli spettatori in uno spettacolo divertente che farà allo stesso tempo riflettere su quanto sia importante, ancora oggi, sognare.

Si tratta quindi di uno spettacolo di teatro e canzone. Masciarelli ha arrangiato, con il contributo del maestro Diego Trivellini, le musiche che cantava, per esempio, Alberto Sordi con l’orchestra della RAI, i successi di Morricone, Rita Pavone e tanti altri, e ha rielaborato quelle musiche in una chiave più moderna e fruibile anche da un pubblico più giovane. Le musiche saranno suonate rigorosamente dal vivo da l fisarmonicista Diego Trivellini che riproduce, grazie alla sua unica fisarmonica elettronica, fino a cento elementi di orchestra.

“Perché ripercorrere e cantare quelle canzoni? Perché crediamo che in quelle canzoni ci sia una pezzo del nostro Paese che non c’è più – rispondono i due interpreti – Il sorriso è la prima cosa che quelle canzoni ci riportano e attraverso quelle musiche ripercorreremo un periodo storico che è stato molto importante per il nostro Paese”.