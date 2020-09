Stand up paddle nel mare cristallino di Bergeggi

Bergeggi. Lo stand up paddle è uno sport per tutti! L’età consigliata è da 14 a 75 anni salvo eccezioni. L’unica capacità richiesta è saper nuotare e non avere un’eccessiva paura dell’acqua.

Le lezioni sono tenute da un istruttore tecnico della Federazione Italiana FISW Surging con brevetto internazionale ISA Surfing e brevetto da bagnino di salvataggio. È fornita l’attrezzatura sportiva composta da tavola SUP rigida, leash, pagaia regolabile e giubbotto di salvataggio, se richiesto.

Le lezioni della durata da un’ora a un’ora e mezza possono essere sia individuali sia di gruppo. I gruppi di norma non superano i 5 partecipanti allo scopo di massimizzare l’apprendimento e la sicurezza in mare. Su prenotazione per persone già esperte è possibile organizzare uscite con un maggior numero di partecipanti. Prenotazioni presso Infopoint Pro Loco, telefono 375 5663682. Ritrovo presso Spiaggia Libera Outdoor.