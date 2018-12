Stand dei prodotti della missione “Regina Pacis” per la Thailandia

Sabato 29 e domenica 30 dicembre la missione cattolica “Regina Pacis” allestirà in piazza Massena uno stand per la promozione dei progetti della missione con la distribuzione di sacchetti di riso, di spezie e the tipici orientali e l’esposizione di prodotti artigianali, realizzati dai ragazzi dei centri, dalle famiglie e dalle cooperative della parrocchia.

Le offerte libere che saranno raccolte saranno devolute alla onlus Caritas Children di Parma per il sostegno alla missione Chae Hom Lampang in Thailandia.

La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.