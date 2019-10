“Sprizt in Barusso” – Aperitivo al tramonto sulla spiaggia per gli innamorati di Alassio

Sabato 5 ottobre dalle ore 18:30 gli innamorati di Alassio potranno ritrovarsi in borgo Barusso per “Sprizt in Barusso”, un aperitivo al tramonto sulla spiaggia con la partecipazione degli atleti della gara di “Wave Walking” in programma nel pomeriggio.

L’unione e l’impegno di tutte le categorie e delle attività del borgo hanno permesso l’organizzazione di questo appuntamento con cui si vuole ringraziare tutti i turisti che per loro vacanze hanno scelto la cittadina rivierasca.

“Il nostro grido è ‘Alassio c’è!’ ed è qui per dare sempre di più il proprio meglio – spiegano gli abitanti del borgo – A tal proposito verrà istituito un nuovo e importante premio, ‘Alassio Lover’, che verrà consegnato per la prima volta durante la serata dai rappresentanti del nostro borgo e dal Sindaco. Il vincitore? Beh, lo scoprirete sabato! Sicuramente sarà dato ad una persona che si è contraddistinta per spirito di appartenenza e profondo amore verso la città”.